Bu yıl ilki düzenlenmekte olan Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivalinin güzergahları arasında yer alan Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi, Dede Korkut'un İzinde Pedal çeviren sporcuların tarihi selamlama geçişine sahne oldu. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile birlikte Bayburt Üniversitesi üst yönetimi ve personelinin de katıldığı festival turu, yüzlerce sporcuyu Bâbertî Külliyesinde bir araya getirdi.





Bayburt Belediyesi ile Bayburt Valiliği koordinasyonunda 21-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Bayburt Üniversitesinin de paydaş olduğu 1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali, çok sayıda devlet kurumunun yanı sıra Van Gölü Aktivistleri Bisikletçi Grubunun katkılarıyla gerçekleşiyor. Bayburt'un tarihsel, kültürel, sanatsal ve coğrafî mekânları olan Derebaşı Virajları, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi gibi güzergâhlara pedal çeviren sporcular, sporun her yönüyle yaşatıldığı Bâbertî Külliyesini de festival rotası olarak ziyaret ettiler. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen öncülüğünde start alan festival turunda, üniversite üst yönetimi, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel pedal çevirdi. Bâbertî Külliyesini dolaşan tüm yolları izleyerek turu bitiren festival grubuna eşlik eden üniversite temsilcileri, keyifli finalin ardından festival sporcularını alkışlarla uğurladılar.





Tur alanında festival konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bu coğrafya, tarihin, kültürün ve geleceğin izinde ilerlemeyi hedefleyen birçok değer mirasçısı tarafından adım adım gezilmiştir.

Bugün ise aynı hedef ve ruhla, Dede Korkut'un diyarını pedal pedal gezen bir sporcu ve seyyah grubunun rotasına eşlik etmek üzere toplandık. Bayburt Üniversitesi sporun her halinin yaşatıldığı bir gelenek ve gelecek sentezi olarak bu turu, zamanın mirasının sorumluluğunu taşımak adına önemli bir sembolik yolculuk şeklinde yorumlamaktadır. Tüm sporcularımıza, Külliyemizin tarihine anlam katan bu ziyaret için teşekkür ediyor ve güzergahlarında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.