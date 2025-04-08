Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, bu yıl 42 ilde 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavı için geri sayım başladı.

25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye genelinde 42 ilde düzenlenecek sınav, Bursa’da da Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulunda yapılacak.

Bursa’da 700’e yakın potansiyel adayın bulunduğu sınava, ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giderek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.