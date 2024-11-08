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Türk Devletleri Teşkilatı Bronz (Okside) Hatıra Parası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce satışa sunuldu.ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Devletleri Teşkilato Bronz Hatıra parasını e-mağazasından satışa sundu.

900 TL'den satışa sunulan 23,33 gram ağırlığındaki bronz hatıra paranın özellikleri ise şöyle

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Metal:    BRONZ
Kenar:    TIRTILLI
Baskı:    OKSİDE
Maksimum Baskı Adedi:    5000
Nominal Değer:    2,5 TÜRK LIRASI
Çap:    38,61 MM
Ağırlık (Gr.):    23,33 ±%1 GRAM/G
Tedavül Süresi:    07/11/2024 - 07/11/2026