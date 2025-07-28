Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ilçede faaliyet gösteren esnaflarla temizlik ve hijyen konulu toplantı düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ilçede faaliyet sürdüren esnaflarla temizlik ve hijyen konulu toplantı düzenledi. Toplantıda temizlik ve hijyen konularındaki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Dalaman Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt, Temizlik İşleri Müdürü Serhat Özsoy, Zabıta Müdürü Nasuh Kocapınar, Ordalköy Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi Adil Çelik, kurumsal firma temsilcileri ve ilçe esnafı katıldı.

Temiz ve yaşanabilir bir Dalaman için esnafların da sorumluluk taşıdığını vurgulayan Başkan Sezer Durmuş, özellikle büyük karton atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığını belirtti. İş yerlerinden çıkan kartonların katlanarak atılması gerektiğini ifade eden Durmuş, “Kafeslere atılan kartonlar düzenli yerleştirilmeli. Kafes sistemi olmayan esnaflar ise kendi depolama alanlarını oluşturmalı ya da iş yerlerinin önüne uygun şekilde kafes yerleştirmelidir” dedi. Başkan Durmuş, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Toplantıda esnafların temizlik konusundaki görüş ve önerileri de dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.