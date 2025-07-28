Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi iş birliğinde 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri öncesi tanıtım toplantısı yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Genel Sekreter Bülent Bozbaş “Bu etkinliklerle birlikte şehrin kültürel ve bilimsel zenginliğini artırmak, kenti daha yaşanabilir ve modern hale getirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun en büyük ideallerinden biri kentleşmeyi sağlamak. Şehirde yaşayan insanların kentli bir yaşam sürmesi için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz” dedi.

SANDRAS’TA BİLİMİN IŞIĞI YÜKSELECEK

Etkinliğin sadece bir gözlem organizasyonu olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Bozbaş, “Binlerce insanı ağırlayacağımız bu gözlem kampı, şehrin değişim ve dönüşüm sürecine de katkı sağlayacak. Bu doğrultuda çadır alanları oluşturuldu, günübirlik konaklamaya uygun altyapılar hazırlandı. Tüm bilim meraklılarını davet ediyoruz” diye konuştu. Etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Bozbaş, tüm bilimseverleri bu özel etkinliğe davet etti.

“BU YIL 5 BİNİ AŞKIN KATILIMCI BEKLİYORUZ”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise Topuklu Yaylası’nın gökyüzü gözlemleri için Türkiye’nin en uygun alanlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Pütün, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu organizasyona bu yıl 5 binin üzerinde gökyüzü meraklısını ağırlamayı bekliyoruz. 1600 metre rakıma sahip, ışık kirliliğinden uzak Topuklu Yaylası, gözlem için son derece elverişli. Çadır ve karavan alanları, sıcak duş, wc ve ulaşım kolaylığı gibi imkanlarımız hazır” dedi.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Etkinlik süresince alanında uzman isimlerce seminer ve söyleşilerin düzenleneceğini belirten Pütün, “Çocuklara özel atölyeler ve eğlenceli yarışmalar yapılacak. Tüm katılımcılar teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyebilecek. Topuklu Yaylası’nın uluslararası karanlık gökyüzü parkı olması için de çalışmalarımız sürüyor. Başta Prof. Dr. Ethem Derman olmak üzere, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, ADM Enerji, Kalebey Eylem Grubu ve AstroBilgi Grubu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

HEM BİLİM, HEM DE EĞLENCE

Fizik-Astronomi Kitap Yazımı Komisyon Başkanı Tahsin Demirciler de, etkinlik boyunca yapılacak atölye ve sunum çalışmaları hakkında detaylı bilgi vererek, 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’ne herkesi davet etti. Demirciler, “Uzaya, astronomiye, doğaya meraklı tüm katılımcılarımızı bu özel etkinliğimize bekliyoruz. Çadırınızı alın gelin. Bu etkinliğimizde hem bilim, hem de eğlence anlamında bol bol etkinlik yer alacak” ifadelerini kullandı.