Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, yangınla mücadelelere ilişkin son durumu paylaştı. Yangınların yorulmayan, rüzgarla güçlenen bir düşman olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, en etkili ve maliyetsiz yöntemin yangının çıkmasını önlemek olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelede destek veren bütün bakanlıklara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Yumaklı, yalanlara ve çarpıtmalara karşı İletişim Başkanlığı ile "Orman Yangınları İle İlgili İddialar ve Gerçekler" kitapçığını hazırladıklarını, bu kitapçıkta gündemdeki birçok konunun doğru halinin yer aldığını kaydetti.

“EN ETKİLİ YÖNTEM YANGIN ÇIKMASINI ÖNLEMEK"

Yumaklı, sıcaklıkların tarihin en yüksek seviyesinde seyrettiğini ve önümüzdeki günlerde 10 derece daha artacağını vurguladı.

Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğünü hem de bütün dünyadaki sıcaklık ve yangınla ilgili verileri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Bakan Yumaklı, "Bize bu hafta için verilen bilgi, ülkemizin geçen haftadan bir miktar daha riskli durumda olduğu yönünde. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmadan dışarıda ateş yakmayalım. Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım. Bizler, hemen orada müdahale ederek onun büyümemesini ve söndürülmesini sağlayacağız." diye konuştu.