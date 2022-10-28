29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 99.Yılı olması sebebiyle bir kutlama mesaji yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatan CHP İl Başkanı Uzunhan;" "Dünden bugüne aynı azimle Cumhuriyetimizi yeni hedeflere taşıma kararlılığımız sürüyor.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmetle anıyor Tüm Ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını Kutlar sağlık ve esenlikler dilerim