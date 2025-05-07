Eğitim alanında fark yaratan projeleri ödüllendirmek üzere Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri'nin başvuru tarihi yoğun talep nedeniyle 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Eğitim alanında yenilikçi çözümler geliştiren, sürdürülebilir modeller oluşturan ve eğitime değer katan kişi ve kurumları onurlandırmayı hedefleyen Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri'nin başvuru süreci 10 Mayıs'a kadar devam ediyor.

Özel sektör şirketlerinin başvurabildiği yarışmaya başvuruların geçerli sayılabilmesi için şirketlerin, bir sivil toplum kuruluşu (STK) ile ortak yürüttükleri ve etkisini kanıtlayabildikleri projelerle katılım sağlaması gerekiyor. Henüz başlamamış veya fikir aşamasında olan projeler değerlendirilmeye alınmıyor.

Başvurular, alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlenen beş ana kriter doğrultusunda değerlendirilecek: STK iş birliği, sosyal etki, erişim kapsamı, süreklilik ve sürdürülebilirlik ile inovasyon. STK iş birliği, projenin bir sivil toplum kuruluşuyla ortak yürütülmesini ve iş birliğinin etkinliğini temel alıyor. Sosyal etki, eğitime sağlanan katkının ölçülebilir ve kanıtlanabilir olmasıyla belirleniyor. Erişim kapsamı, desteklenen öğrenci ve genç sayısına göre değerlendirilirken, süreklilik ve sürdürülebilirlik kriteri, projenin uzun vadeli etkisine odaklanıyor. İnovasyon ise eğitimde yaratıcı çözümler ve yenilikçi uygulamaların varlığını inceliyor.

Başvuruda bulunacak şirketlerin, Cumhuriyet Vakfı Eğitim Bursu'na bir yıllık burs bedeli olan 13 bin 500 TL bağış yapması gerekiyor.

Başvurular, web sitesindeki form üzerinden gerçekleştiriliyor. Kazanan projeler, 26 Mayıs'ta Geleceğin Eğitimi 2025 Zirvesi'nde düzenlenecek törenle açıklanacak.