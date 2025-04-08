Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cuntacı" ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik hakaret davası açıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleine yer verdi.