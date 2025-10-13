Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ayrı ayrı görüştü. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra savunma sanayii ve ticaretin gelişmesi gibi konularının da yapıldığı görüşmelerde Erdoğan, Gazze'de ateşkes ve yeniden imar için insani yardımların önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır’da Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu arada Mısır’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı da kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.