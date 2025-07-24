Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan’dan 102 yıl sonra da Türkiye'nin kalkınma ve refah yolculuğunun 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir"dedi.

"Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz" diyen Erdoğan, "Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum” dedi.