Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümünde, “Çanakkale Ruhu’nu canlı tutacak, yeni nesillere aktaracağız” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan mesajda Çanakkale’de vatanını ve şerefini savunan şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk milletinin fedakârlığı ve cesareti, ‘Çanakkale Ruhu’nu bize emanet etti. Bu mukaddes emaneti koruyacak, her şartta canlı tutarak gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin zor şartlarda kenetlenerek işgale geçit vermediğini vurgulayarak, “Yeni nesiller, Çanakkale’nin istiklal mesajına sahip çıkmalı. Türkiye Yüzyılı ile ecdadımıza layık olmayı, barış ve huzuru hâkim kılmayı hedefliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarını saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.