Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan Atamalar Hakkında Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; SGK bünyesinde Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç'ın görevden alındığı kararda, aynı kararname ile SGK'da açık bulunan Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç getirildi.

Kararaname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu'nda da yeni atamalar yapıldı.

Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.