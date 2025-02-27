24. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı’nda Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü’nün coğrafi işaretli ürünleri, marka değerleri ve turizm potansiyeli tanıtıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan 24. Edirne Tarım ve Ticaret Fuarı’nda iş birlikleri ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen fuarda Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü’nün coğrafi işaretli ürünleri, marka değerleri ve turizm bölgeleri fuarda tanıtıldı.

Fuara, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve TOBB Edirne GGK yetkilileri katıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) standında, bölgenin tarım, gıda ürünleri, turizm alanları ve yatırım potansiyeli hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, bölgedeki ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgi alırken, iş birlikleri ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Fuar süresince, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler yapıldı. Ayrıca, yerel üreticilerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla yeni iş fırsatları değerlendirildi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer paydaş kurumlara teşekkür edildi. Keşan TSO, yerel üreticileri desteklemek ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak için fuarlara katılım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.