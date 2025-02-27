Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışa ve üretimin yetersizliğine dikkat çekerek, bu kutsal ayın dayanışma ve paylaşma açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan, Ramazan ayının bereket ve paylaşım ayı olduğunu ancak ekonomik krizin vatandaşları zor durumda bıraktığını kaydetti.

Ramazan ayının sadece tüketimin arttığı bir dönem olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Ceylan, "Artan gıda fiyatları, küçük üreticilerin zor durumda kalması ve tarım sektöründeki kriz, sofralara da yansıyor. Bu dönemde hem yerel üreticileri desteklemeli hem de ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatmalıyız." dedi.

Başkan Ceylan, gıda sektöründe yaşanan sıkıntıların halkın sofrasına doğrudan yansıdığını belirterek, "Gıda güvenliği ve erişimi, herkesin temel hakkıdır. Ancak bugün birçok insan en temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanıyor. Ramazan ayında, sadece tüketimi değil, üretimi artırmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi de düşünmeliyiz. Ekonomik adaletin sağlanması için yerel üreticilerimizi ve çiftçilerimizi korumalı, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için somut adımlar atmalıyız." diye konuştu.