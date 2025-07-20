Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaştı.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti, harekâtın tarihi önemini anma ve Ada’daki barış ile özgürlük ruhunu kutlama amacıyla gerçekleştirilirken, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenlere katılması ve çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

KKTC’de Resmî Karşılama Töreni https://t.co/dbInS5dk0a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2025

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla saat 20:00’de gerçekleştirilecek "Barış ve Özgürlük Bayramı" resepsiyonuna tüm halkı davet etti.