Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Asya ziyaretlerinin üçüncü durağı olan Pakistan'da resmi törenle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Güney Asya turu kapsamında Malezya ve Endonezya temasları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü durağı Pakistan oldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamlaması sonrasında ikili görüşmelere geçildi.

Pakistan'da Resmî Karşılama Töreni https://t.co/E1WIPY2y3I— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nda Şerif ile yapılacak anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulunuyor.