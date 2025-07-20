Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ni ziyaret edecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geleceği, ayrıca Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilen bazı projelerin temel atma ve açılış törenine katılacağı bildirildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC dönüşüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığa vekaletine ilişkin tezkere bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.