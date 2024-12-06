DSİ tarafından tamamlanan toplam 98 milyar TL tutarındaki 564 adet tesisin açılış merasimi, Beştepe Millet ve Kültür Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Eski Bakanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Hizmete alınan 564 adet tesis; 8 adet baraj, 48 adet gölet, 1 adet yeraltı barajı, 115 adet sulama tesisi, 26 adet içme suyu tesisi, 1 adet hidroelektrik santral, 350 adet taşkın kontrol tesisi, 15 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden oluşuyor.

Hizmete alınan tesislerle 185 milyon metreküp su depolama kapasitesi geliştirildi, 1 milyon 147 bin dekar arazi sulamaya açıldı, yıllık 224 milyon metreküp içme suyu sağlandı ve günlük 402 bin metreküp içme suyu arıtma kapasitesi geliştirildi, 484 meskûn mahal ve 348 bin dekar arazi taşkın zararlarından korundu, 128 milyon kilovatsaat yıllık hidroelektrik enerji kapasitesi geliştirildi, toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetleri kapsamında 3 milyon 54 bin dekar alanın tescili yapıldı. 564 adet tesisin ekonomiye katkısı yıllık 18 milyar TL düzeyinde olacak.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşlara suyu verimli kullanmak ve israftan kaçınmak çağrısı yaptı. Türkiye'nin su zengini olmadığını, aksine su stresi yaşayan ülkelerden olduğunu söyleyen Erdoğan, “Su güvencesi, aynı zamanda gıda güvenliği anlamına gelir. Su yoksa gıda yok tarım yok… Bizi ve canlıları ayakta tutacak, tutunacak dalımız yok demektir. Tarım ve gıda sektörü suya en fazla ihtiyaç duyulan suyun en yoğun şekilde kullanıldığı alanlar olarak tebarüz ediyor. Gıda güvenliğimizi sağlamak için su kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak, tasarruf etmek bizim için ihtiyaçtan da öte zorunluluktur" dedi.

İşte 564 tesis içerisinde yer alan Bayburt projeleri:

Bayburt-Aydıntepe Erikdibi Göleti

Bayburt-Aydıntepe Pınargözü Göleti

Bayburt-Merkez Uluçayır Göleti

Bayburt-Merkez Soğukgöze Göleti Sulama

Bayburt Şehir Merkezi Yerleşim Yerlerinin Pönserek Deresi İkinci Kısım

Bayburt-Merkez Dövmekaya Göleti Sulması

Bayburt-Demirözü Eymür Göleti Sulaması

Bayburt-Merkez Adabaşı Köyü Aydıncık Deresi

Bayburt-Merkez Sarımeşe Göleti Sulaması

Bayburt-Demirözü Yazıbaşı Köyü (Lori Deresi Yan Kolu) Yerleşim Yerleri İkmali