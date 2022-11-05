Sezona son anda katılabilen, 9 hafta sonunda teknik direktör değişikliğine giden Bayburt Özel İdarespor’da kötü gidişat devam ediyor. Hafta içi Kulüp Başkanı Celil Çalışkan’ın istifasını sunmasından dolayı olağanüstü kongre kararı alan Bayburt Özel İdarespor, bu karmaşa içerisinde çıktığı Çorumspor maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Çorum Şehir Stadyumu’da saat 14.00’te oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekipten Sinan Kurumuş’un 13 ve 16. dakikalarda attığı gollerle 2-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısının 51. dakikasında Talha Erdoğan’ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Bayburt Özel İdarespor, 59’da kalesinde bir gol daha gördü. Çorumspor’u 3-0 üstünlüğe taşıyan golü Murat Yıldırım attı.

90 dakika ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bayburt Özel İdarespor, 9 Kasım’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankara Gençlerbirliği ile ligin 14. Haftasında ise, 13 Kasım’da ise Gençosman Stadyumu’nda ise Bayburt Özel İdarespor, Sivas Belediyespor’u saat 13.00’te konuk edecek.





