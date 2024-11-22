Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının 46 yaşındaki Teknik Direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.ANKARA (İGFA) - Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde meydana gelen olayda, Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorluspor Kulübü'nden "Acımız çok büyük. Çok üzgünüz" denilerek yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Ersin Aka, menfur bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Vakitsizce aramızdan ayrılan Ersin Aka Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Corluspor1947/status/1859956769541496988

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ersin Aka için taziye mesajı yayımladı

Bakan Bak, "Çorluspor 1947 kulübümüzün teknik direktörü Ersin Aka’nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1859967292609810477

Hatırlanacağı gibi Ersin Aka, bir ay önce Çorluspor 1947 kulübüyle sözleşme imzalayarak takımın teknik direktörü olmuştu.