Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanlığı (ÇOKAB) 2022 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ev sahipliğinde Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanı ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile birlik üyesi belediye başkanları Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci birlik üyelerini Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek misafirlerine plaket takdiminde bulundu.

Birlik Başkanı Taşçı ve misafir belediye başkanları ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Daha sonra toplantıya geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yılın son meclis toplantısında Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bayburt tanıtım filmi izlendi.

Tanıtım filminin ardından kürsüye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci misafir belediye başkanlarına hoş geldiniz diyerek meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. ÇOKAB tarafından hayata geçirilmesi planlanan Katı Atık Ayrıştırma tesisi projesinin hayata geçmesinden mutluluk duyacaklarını söyleyen Pekmezci, “Şuan şehrimizde Bayburt-Gümüşhane illeri olarak kurduğumuz Katı Atık Ayrıştırma Tesisimiz var. Orada çöplerimizin toplandığı alanda bir tesis aracılığıyla toplanan metan gazı yakılarak elektriğe dönüştürülüp gerekli yerlere ilgili firma tarafından ulaştırılıyor. Yaklaşık 3-4 ay öncede encümen kararı ile mekanik ayrıştırma tesisi ile ilgili bir ihale yaptık. Onunda inşası tamamlanma aşamasında. İnşallah bundan sonra Bayburt ve Gümüşhane olarak bunu faaliyete geçireceğiz. Bugün sizleri burada görmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

Birlik Başkanı ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ise konuşmasında toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kalkınma birliğin bünyesinde faaliyete geçirilecek olan projelerin yapımını üstlenen firma yetkilileri sunum yaptı. Sunum sonrası gündem maddelerinin görüşülmesi ve dilek temennilerin alınmasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Yusufeli Belediye Başkan Vekili Süleyman Toprak, Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birlik üyesi kurum temsilcileri katıldı.