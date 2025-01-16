Türkiye’deki çocukların yüzde 24'ü yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor. Yapılan ankete göre erkek çocukları bu tür davranışlara kızlardan daha yatkın olduğu gözlemlenirken, çocukların sırasıyla yüzde 50'si ve yüzde 43'ü bilgisayarlarında oyun oynarken yaş kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Bilgisayar oyunları oynamak, gençlerin boş zamanlarını geçirmelerinin yaygın bir yoluna karşılık geliyor. Ankete göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 32'si haftada 1-3 kez birkaç saat bilgisayar oyunu oynarken, bundan biraz daha fazlası (yüzde 33) günde 1-2 saat oyun oynuyor.

Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki ebeveynlerin yarısı (yüzde 47) çocuklarının yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynadığına inanıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 24’e karşılık geliyor Ankete göre erkek çocukları bu tür davranışlara kızlardan daha yatkın olduğunu ortaya koyarken, çocukların sırasıyla yüzde 50'si ve yüzde 43'ünün bilgisayarlarında oyun oynarken yaş kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, ebeveynlerin genellikle çocuklarının bilgisayar oyunları oynayarak çok fazla zaman geçirmesinden endişe duyduklarını belirtirken, "Elbette çocuğun bir rutine uymasını, yeterince uyumasını, ekrana ara vermesini ve fiziksel olarak aktif olmasını sağlamak önemlidir. Ancak ebeveynler her şey için bilgisayar oyunlarını suçlamamalı. Ebeveynler bu alanda proaktif bir tutum sergilemeli, video oyun endüstrisi tarafından sunulan en yeni ürünlerle ilgilenmeli, çocuklarının oyun tercihlerini anlamalı ve işaretlenen yaş sınırlarına dikkat etmelidir. Günümüzde birçoğu eğitim materyalleri içeren çok çeşitli oyunların da sunulduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu tür boş zamanları yasaklamamanızı, bunun yerine bir uzlaşma aramanızı öneririz" dedi.

Kaspersky, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için ebeveynlere şunları önerdi: