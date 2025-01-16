İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin kadınların emeğini kazanca dönüştürebilmesi için hayata geçirdiği “Kadın Emeği Pazarı” için kayıtlar başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kadınların hem maddi hem de manevi anlamda güçlü adımlar atabilmesi için desteğini sürdüren Bakırköy Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

İlçenin en işlek noktalarından biri olan General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde kurulan “Kadın Emeği Pazarı”nda el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkacak.

Bakırköy Belediyesi, emeğini kazanca dönüştürmek isteyen kadınlar için web sitesine “Kadın Emeği Standı Başvurusu” formu ekledi. Hem emeğini parlatmak hem de ekonomik özgürlüğüne katkıda bulunmak isteyen kadınlar, https://www.bakirkoy.bel.tr/kadin-emegi-standi-basvurusu adresinden başvuru yapabilir.