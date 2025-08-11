Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sözer Sarıoğlu, yaz aylarında artan isilik vakalarına karşı aileleri uyardı. “İsilik masum görünse de yanlış müdahalelerle ciddi cilt sorunlarına yol açabilir” diyen Dr. Sarıoğlu, alınabilecek basit önlemleri sıraladı.BURSA (İGFA) - Yaz sıcaklarının etkisiyle çocuklarda isilik vakaları artıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sözer Sarıoğlu, ter bezlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan isiliğin özellikle bebekler ve küçük çocuklarda sık görüldüğünü belirterek, "Beyaz veya kızarık döküntüler şeklinde ortaya çıkıyor. Beyaz tenli, renkli gözlü ve alerjiye yatkın çocuklarda daha yaygın. En sık 0-2 yaş grubunda görülüyor, 5 yaşına doğru azalıyor” dedi.

İSİLİK NERELERDE GÖRÜLÜYOR, NASIL ANLAŞILIYOR?

Sarıoğlu, isiliğin sıcak havalarda yüz, alın, göğüs ve kollarda belirginleştiğini ifade ederek, “Tanı, klinik bulgular ve tecrübeli bir hekimin gözlemiyle konur. Bazı durumlarda enfeksiyonla komplike olabilir, bu durumda ilaç tedavisi gerekebilir” diye konuştu.

Sarıoğlu, ortam ısısının düşük tutulmasının ve klimanın güvenli şekilde kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. İsilik genellikle basit önlemlerle kendiliğinden geçtiğini belirten uzman, şüphe durumunda mutlaka doktora başvurulmasını tavsiye etti.

AİLELERE PRATİK ÖNERİLER

Dr. Sarıoğlu, isilikten korunmak için şu önerilerde bulundu: