Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MARİFEST25 etkinliklerinde Orta Asya kültürünü yansıtan oyun alanlarıyla minik kalplerin hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlediği MARİFEST25, minik ziyaretçilerini de unutmadı.

Çocuklar için hazırlanan özel oyun ve atölye alanları, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival alanındaki çocuk oyun çadırlarında düzenlenen çanta boyama, motiflerle süsleme, renkli taşlarla tasarım ve mini atlar yapımı gibi atölyeler çocukların ilgisini fazlasıyla çekti. Ayrıca sokak oyun alanları bölümü ile çevresinde kuyruklar oluşan Osmanlı macunu ve pamuk şeker alanı da çocukların yüzünü güldürdü.

Büyükşehir tarafından hazırlanan festival alanının girişinde misafirleri geleneksel dokularla bezenmiş çocuk oyun alanları karşıladı. Aileleriyle gelen çocuklar, koşarak oyun alanlarının yolunu tuttu. MARİFEST ruhunu yansıtan ve Orta Asya motifleriyle süslenen Otağ Çadırı ve fotoğraf alanları, hem çocuklara hem ailelerine unutulmaz kareler sundu.

EĞLENEREK BİLİNÇLENDİLER

Özellikle Anadolu’ya uzanan kültürel mirasımız okçulukla tanışan çocuklar bu alana akın etti. Geleneksel sporlardan biri olan okçuluk alanında eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde ok atan minikler, hem eğlendi hem de tarih bilinci kazandı.

Aileleriyle festival alanını gezdikten sonra tekrar oyun alanına uğrayan çocuklar burada şişme oyun parkurları, nostaljik sokak oyun alanları ve interaktif yarışmalarla da keyifli vakit geçirdi. Ailelerden de tam not alan MARİFEST’ten ziyaretçiler güler yüzle ayrıldı.