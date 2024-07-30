Belediyemiz Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen cirit gösterisini Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, kurum müdürleri, stk temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut’a özel icra edilen gösteri müsabakasında kazanan dostluk olurken karşılaşma sonunda takım kaptanları Kamil Köprücü ve Cafer Yurtsever’e plaketleri Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş tarafından takdim edildi.