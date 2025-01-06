Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçluların yakalanması ve kamu düzeninin sağlanması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan D.K. isimli şahıs, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Uzunköprü Çiftlikköy sınırlarında yakalandı.

TEM Şube Müdürlüğü timleri tarafından yürütülen araştırmalar ve takip sonucu, D.K. isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının adli makamlara sevk edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarma yetkilileri, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.