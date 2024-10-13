Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 5 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 5 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Kocaeli İzmit’ten, Bursa Osmangazi’den, Kars Merkez’den ve Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 2 milyon 486 bin 518 TL ikramiye kazandı.

'İki Yaka' Muğla'da 5'inci kez buluştu 'İki Yaka' Muğla'da 5'inci kez buluştu

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nin oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırması hedefleniyor.