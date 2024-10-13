Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 5 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 5 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Kocaeli İzmit’ten, Bursa Osmangazi’den, Kars Merkez’den ve Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 2 milyon 486 bin 518 TL ikramiye kazandı.

30 Ekim'e kadar devam edecek Milyonerler Festivali'nin oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırması hedefleniyor.