Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin son çekilişinde, 5 bilen 3 talihli ekstra toplam 10 milyon TL kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali”nin 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde 3 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

İstanbul Bağcılar’dan, İstanbul Bayrampaşa’dan ve İzmir Karabağlar’dan oynayarak 5 bilen talihliler toplamda 4 milyon 397 bin 226 TL ikramiye kazandı.

9-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 100 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

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