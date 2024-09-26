Ekonomik şartlarla beli bükülen çiftçi, ürünlerini alan tefeci tüccarların eline kalırken, Tarım ve Orman Bakanlığının sessiz kalması çileden çıkartıyor.

Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Çiftçinin belini ekonomik şartlarla birlikte tefeci tüccarlar da kırıyor. Tarladan 5 liraya aldıkları ürünü marketlere 40 liradan satan tüccarlar, kendisiyle çalışmayan çiftçiye zorla senet imzalattırıp borçlandırmaya çalışıyor.

MALİYETLERLE BOĞULAN ÇİFTÇİ ARAZİLERİNİ SATIYOR!

Tarlasında mısır ve pamuk üreten çiftçiler, maliyetlerin yüksek olmasına isyan ederek, “80 dönüm arazide 84 bin liralık mazot, 40 bin liralık tohum, 120 bin liralık gübre, 150 bin liralık ilaç, 90 bin liralık elektrik, 150 bin liralık amele ve diğer giderlerimiz oluyor. 80 dönüm araziye ürün ektiğimizde 735 bin lira maliyeti oluyor. 80 dönüm araziden 100 ton mısır, 40 ton pamuk ürünü elde ediyoruz. Mısırı sattığımızda 750 bin lira yapıyor. Pamuğu sattığımızda 840 bin lira elde ediyoruz. Bu üretim giderlerini paramız olmadığı için ya tüccardan ya da bankalardan kredi ile alıyoruz. Tüccardan aldığımızda bize zorla senet imzalattırıyor. 1 yıllık kazancımız bankalarda ve tefeci tüccarlarda faize gidiyor. 80 dönüm araziyi satsak aylık 4 milyon, yıllık 48 milyon lira faiz getirisi var. Tarım Bakanlığı, çiftçiye arazini sat, üretme diyor resmen. Tüm bunlara seyirci kalıyor.” dediler.

“TARIM BAKANLIĞI ÇİFTÇİYİ TECEFİ TÜCCARLARIN ELİNE BIRAKTI”

Devlet teşviklerinin göstermelik olduğuna dikkat çeken çiftçiler, “Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılında pamuğa 1,60 lira destek veriyordu. Yıl 2024 ve enflasyon yüzde bin artmış. Pamuğa destek yine 1,60 lira. Medyalarda çiftçiye şöyle destek, böyle destek deniliyor. Ama çiftçi kan ağlıyor. Tarım Bakanlığı, çiftçiyi tefeci tüccarların eline bırakmış seyrediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘çiftçiyi ezdirmeyeceğiz’ demişti. Çiftçiyi tefeci tüccarlar eziyor. Ülkede tarım bitiyor. Herkes bunalmış ve arazisini satma peşinde. Çiftçi ‘Faiz paralarıyla hiç olmazsa sıkıntı yaşamayız’ diyor. Bir ülkede tarım biterse devlet biter, millet biter. Gelecekte dış ülkelere bağımlı yaşarız.” ifadelerini kullandılar.

“İSRAİL TOHUMU ALMAYAN ÜRETEMEZ!”

Zorunlu sertifikalı tohum alımının kalkması gerektiğinin altını çizen çiftçiler, “Tarım Bakanlığı, üretim yaparken sertifikalı tohum alma zorunluluğu getiriyor çiftçiye. Bayer, May Tohum, Sincan, Decalp, Progen gibi markalar, İsrail ve Amerika firmaları. Aralarında Türk firma yok. İstedikleri şekilde fiyatları arttırıyorlar. Çiftçiye Tarım Bakanlığı’nın bu dayatması neden? Cargill firması mısırı üreticiden değil, tefeci tüccarlardan alıyor. Çiftçi artık çiftçilik yapmak istemiyor ve arazileri satıyor. Cargill böyle giderse mısır alacak ürün bulamayacak. Buna dur denilmezse, ülke olarak tarım bitecek. Tarım arazileri binalarla dolacak.” diye isyan ettiler.