Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni haftaya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Başkan Çiftçi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ziyaret. 7/24 esasıyla ilçe genelindeki yeşil alanlarda görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleriyle, mesai öncesinde bir araya gelen Başkan Çiftçi, çalışma arkadaşlarını da görev yerlerine uğurladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne giden Başkan Çiftçi, mesaiye başlamadan önce, müdürlükte görev yapan çalışma arkadaşlarıyla da sohbet etti. Bünyamin Çiftçi, konuşmasında şunları dile getirdi; “Rabbim huzur ve sağlık içerisinde çalışmayı nasip etsin. Biz bir aileyiz. Ben Çayırova’yı çok seviyorum, hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz. İnsanlığa faydalı olmak için çalışıyoruz. Rabbim yardımcınız olsun, biz burada bir aileyiz ve hep birlikte mücadele veriyoruz.”

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Başkan Çiftçi, mesai arkadaşlarını göreve uğurladıktan sonra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün serasını gezdi ve birim sorumlularından bilgi aldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi daha sonra, Park ve Bahçeler Müdürü Yalçın Polat ve birim sorumlularıyla birlikte toplantı yaparak, yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.