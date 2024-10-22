Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2024 yılı yatırım programına alınmasına karşın restorasyon çalışmaları başlamayan Enez Kalesi’ni TBMM gündemine taşıdı. Yazgan, “Enez Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin halen çalışma başlatılmamasının gerekçesi ne? Restorasyon için neden bekleniyor?” diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Enez Kalesi’nin durumunu TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yazgan, kalenin önemli bir tarihi ve kültürel varlık olduğunun altını çizdi. Yazgan, “Enez Kalesi, Enez’in simgelerinden olan Enez Ayasofyası’nı, bir kiliseyi ve şapel olarak da kullanılmış bir mağarayı çevreliyor. Sadece Enez ya da Edirne için değil Türkiye için de çok önemli bir yapı ancak hak ettiği değeri görmüyor” dedi. Kalenin restorasyon ve çevre düzenlemesinin 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındığını anımsatan Yazgan, “Buna karşın kalede restorasyon çalışmalarının başlamadığı görülmektedir. Bölge halkı yıkık durumdaki surların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yazgan, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“2024 Yılı Yatırım Programı’na alınan Enez Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi kapsamında hangi adımlar atılmıştır?Enez Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin halen çalışma başlatılmamasının gerekçesi nedir?Bölgedeki can ve mal güvenliğinin sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?Ülkemizin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Enez Kalesi’nin restorasyonu için neden beklenmektedir?Restorasyonun halen başlamamasının nedenleri arasında tasarruf tedbirleri bulunmakta mıdır?”