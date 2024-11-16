CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol ve partililerin eşlik ettiği ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş ve basın mensupları ile fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Durmaz, esnaf gezilerinde dile getirilen şikâyetlere değindi.

Bayburt’taki ziyaretlerinde esnafın çok önemli tespitleriyle karşılaştığını ifade eden Milletvekili Durmaz, ayakkabıcının her alışverişte para kazandığını zannettiğini lakin toptan ayakkabı almaya gittiğinde her seriden birer kutu kaybettiği gerçeği ile yüzleştiğini aktardığını söyledi.

Milletvekili Durmaz, bir kuyumcu esnafının aktardıklarının çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Bir kuyumcu bize bugün dedi ki eğer insanlar altına hücum ediyorsa yöneticilere olan güven bitmiştir. Geleceğinden korkuyor ve parasını yastık altı yapıyor. Türkiye’de güven yok” dedi.

Milletvekili Kadir Durmaz, “Bu ülkede kaynak sorunu yok, kaynakların vicdanlı hakkaniyetli bir şekilde kullanılmaması ve geri dönebilecek şekilde harcanmayışı sorunu var” diye konuştu.