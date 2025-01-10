CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir programı kapsamında Kemalpaşa’da okul ve kent lokantası açılışı yaptı. Özel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşlik etti.İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa'da okul ve kent lokantası açılışı yaptı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde okul ve kent lokantası açılışlarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Maaşları dağıtamasın diye bir gün önce 1,7 milyarı belediyeden kesen bir anlayış var. Millet bu kötülüğü görmüyor mu? Bugün İzmir’de Cemil Tugay Başkanımızın kaptanlığında görev yapan 28 ilçe belediye başkanım bütün engellemelere, zorlamalara, kaynaklarının elinden alınmasına rağmen çalışıyor. İstedikleri kadar engellesinler park, okul, kreş, kent lokantası yapacağız, yardımları sürdüreceğiz. Birisi hasetlik yapıyor diye yaptığımızdan asla geri durmayacağız” diye konuştu.

Programa CHP Genel Merkez yöneticileri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti örgütü mensupları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan CHP Lideri Özel, Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen’e kente kazandırdığı bu okul için teşekkür etti. Genel Başkan Özel, “Okul açılışları siyasetçilerin siyasete ara verdikleri yerler olmalı. Hasan kardeşimizi hiç tanımadım. 30 yaşında hayatını kaybetmiş. Mehmet Türkmen ve değerli eşinin evladı Hasan şimdi hepimizin evladı oldu” dedi.

Türkiye’deki gençlerin yurt dışına yerleşmeyi istemesinin asıl nedeninin beka sorunu olduğunu aktaran Genel Başkan Özel, “Sevgili gençler Allah aşkına enseyi karartmayın, valizleri zihninizde toparlamayın. Siz Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarısınız, bu ülkenin geleceğisiniz. Her biriniz birer kıvılcımsınız” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, “Cumhuriyet’in öğretmenlerimizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller beklediği böyle bir dönemde bu ocaklarda, bu okullarda çocuklarımız hem kendileri hem ülkemizin geleceği için yetişecekler ve bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum Kemalpaşa Belediye Başkan’ımız çok iyi bir belediye başkanı olmasının yanında bu tesisi yaparken gösterdiği gibi insani değerleriyle de çok özel bir insan. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenlerimizin ne kadar fedakarca hizmet yaptığını biliyorum. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onların hizmetinde olmaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.