CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan, göreve geldiği günden bu yana ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve CHP’nin ayrım gözetmeden Bayburt halkına hizmet etmek için var olduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezi tarafından Bayburt için planlanan çalışmalar olduğunu ve iki aylık bir zaman zarfında Genel Merkezden gelecek ekiple Bayburt’ta çalışmaların başlayacağını ifade eden Başkan Uzunhan, uzun süreli ve güzel sonuçlar alınacak bir çalışmaya imza atacaklarını belirtti.

Uzunhan, Bayburt basını ile belirli aralıklarla bir araya geleceklerini ifade ederek, “Birçok konuda basınımızla istişare edeceğiz. Ortak aklı ön plana alarak memleketimize daha iyi hizmet etmenin şartlarını oluşturacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Bayburt basını hakkında bilgi verdi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti çalışmalarından bahsetti. Ziyarete, Başkan Uzunhan’ın yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Konca, CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Fatih Bayram, CHP Genel Sekreteri Mustafa Aker, Gençlik Kolları Başkanı Görkem Demirhan, Merkez İlçe Yöneticisi Elbeyi Çiftçi yer aldı.