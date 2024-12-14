Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve partinin il-ilçe yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları ile Keşan’da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.Erdoğan Demir/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Ziyaretler sırasında belediye, muhtarlar derneği, meslek odaları ve Ziraat Odası’nda önemli görüşmeler yapılarak sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Keşan Belediyesi’nde Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ile bir araya geldi. Görüşmede, şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeler ve ortak çalışma hedefleri değerlendirildi. Belediye Başkanı Özcan, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak halkımızın yaşamını iyileştirmek ve bölgemizi ileri taşımak adına omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik, daha güzel günlere ilham olacaktır” dedi.

MAHALLE VE KÖY MUHTARLARIYLA BULUŞMA

CHP heyeti, Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Mahallelerin ve köylerin sorunları dinlenirken, CHP’nin iktidar hedefleri ve çözüm politikaları aktarıldı. İlçe Başkanı Anıl Çakır, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak her vatandaşımızın sorununu çözmek için kararlıyız. Mahallelerimizin kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı. Keşan’daki meslek odalarını ziyaret eden CHP heyeti, esnafın ekonomik sıkıntılarını dinledi.