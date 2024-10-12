Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli İlçe Başkanlığı koordinasyonunda Gençlik Kolları tarafından kadına şiddete karşı duyarlılığı artırmak amacıyla anlamlı bir yürüyüş düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Yürüyüş, Çiğli İlçe Başkanlığı önünden başlayarak Çiğli Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde devam etti.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, bu önemli etkinliğin başını çekerken Gençlik Kollarından Seda Akgül yürüyüşün sonunda katılımcılara seslendi.

Başkan Akar yürüyüşe ilişkin açıklamasında, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, kadına şiddete hayır demek için bir araya geldik. Bu yürüyüş, kadınların yalnız olmadığını gösteriyor ve toplumumuzun bu konudaki hassasiyetini artırmak için bir çağrıdır" şeklinde konuştu.

Akar, CHP İl Başkanlığı olarak bu tür etkinliklerin önemini dile getirerek, toplumsal mücadeleye katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Akar, "Kadına karşı yapılan her türlü şiddete karşı durmak, bir insanlık görevidir. Bizler bu mücadelede kadınlarımızın yanındayız ve onların hakları için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Çiğli Gençlik Kolları katkılarıyla gerçekleşen etkinlik sonunda Gençlik Kollarından Seda Akgül basın açıklaması yaparak "Biz susarsak onlar çoğalacak. Sürekli arkamıza değil, önümüze bakarak yürümek istiyoruz. Kadına Şiddete Hayır!" dedi.

Yürüyüş ve açıklama katılımcılardan büyük bir destek aldı ve CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'nın kadın hakları konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yürüyüş, kadın haklarına dair taleplerin yükselmesine ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı.