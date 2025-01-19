SASKİ, suyun geri dönüşümüne hassasiyet göstererek sürdürdüğü çalışmalar ile Sakarya’nın kaynaklarına sahip çıkıyor. 2024 yılında içme ve atık su olmak üzere 163 milyon metreküp su arıtılırken, yıl içinde devreye alınacak iki adet arıtma tesisi ile bu rakamın ortalama 165 milyon metreküp olması hedefleniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su tüketiminin her geçen gün artış gösterdiği Sakarya’nın kaynaklarını korumak için arıtma hedeflerini devreye alacağı 2 adet yeni arıtma tesisi ile artıracak.

2024 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 107 milyon metreküpü içme suyu, 56 milyon metreküpü de atık su olmak üzere toplam 163 milyon metreküp su arıtıldı.

İçme suyunun tüm parametreleri titizlikle inceleniyor

Su kalitesi ile Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olan Sakarya’da bulunan on bir adet içme suyu arıtma tesisi son teknolojik imkanları ile 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Arıtma tesislerinde Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun şekilde arıtılan sular güçlü altyapı sayesinde abonelerin musluklarına güvenli şekilde ulaşıyor.

Giriş suyu kalitesi ve çıkış suyu kalitesi devamlı olarak izlenen tesislerde 2024 yılı boyunca 107 milyon metreküp içme suyu arıtıldı.

Suda sağlıklı dönüşüme değer veren çalışmalar

Sürdürülebilir ve çevreci yatırımları ile Sakarya’nın eşsiz doğasını koruma altına alan SASKİ, 2024 yılı boyunca 56 milyon metreküp suyun sağlıklı şekilde dönüşümünü sağladı. Yıl içinde hizmete alınması planlanan Taraklı Atık Su Arıtma Tesisi ve Kaynarca Atık Su Arıtma Tesisi ile bu rakamın 2025 yılı sonuna kadar 58 milyon metreküp olması hedefleniyor.

Arıtma tesisi 9’a çıkıyor

Doğayı ve çevreyi koruma anlayışı, yeşil şehir hedefiyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hizmete alacağı 2 yeni arıtma tesisi ile Sakarya’da arıtma tesisi sayısını dokuza çıkaracak.