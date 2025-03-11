Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yeni kurallara göre, kamu ve özel binalarda yağmur suyu ve gri su sistemleri zorunlu olacak. Bu, 1,5 yılda önemli su tasarrufu sağlanmasını hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği güncellemeye gitti. Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni, güçlü bir adım attık. Resmi Gazete’de yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'miz geri dönüşümü, kamu binalarında çevre dostu tasarrufu esas alacak; 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm Hedefimize büyük katkı sağlayacak” dedi.

Güncellemeyle belli büyüklük ve tipteki kamu binaları ve özel binalarda yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak.

Bu sayede 1,5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

“Vatandaşımızın hayatını daha da kolaylaştıracak, daha yeşil bir çevre hedefiyle yeni, güçlü bir adım attık" diyen Bakan Kurum, "Resmi Gazete’de yayımlanan 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'miz geri dönüşümü, kamu binalarında çevre dostu tasarrufu esas alacak; 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm Hedefimize büyük katkı sağlayacak” dedi.

BELLİ BÜYÜKLÜKTEKİ KAMU VE ÖZEL BİNALARDA ZORUNLU OLACAK

Yönetmelikte 1 Ocak 2026’dan sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Yağmur suyu sistemi, depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan parsel alanı 2 bin metrekareden büyük alanlardaki yapılar, parseldeki çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ve kamu binalarında zorunlu olacak.

Bu sayede binalarda yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

1,5 YILDA MOGAN GÖLÜ KADAR SUDAN TASARRUF

Gri su yani; duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular ise arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su sistemleri, yatak sayısı 200’den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan AVM’ler ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Yağmur suyu ve gri su sistemleriyle 1,5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce mevcut olan binalardaki tadilat vb. inşaat ruhsatı işlemlerinde bu sistemlerin tesis edilmesi zorunlu tutulmayacak.

KAMUDA YEŞİL SERTİFİKA ZORUNLULUĞU İLE KEBAN BARAJI’NIN AYLIK ÜRETİMİ KADAR TASARRUF

Güncellemeyle, 2026’dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı’nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak. 8 dönüm orman alanına eş değer 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ile 800 milyon TL tasarruf elde edilecek. Yeşil Sertifikalı binalarda, geri dönüşümlü malzeme kullanımıyla ekonomik kayıpların önüne geçilecek. Çevre etiketli, kimyasal ve radyasyon salımı az malzeme kullanımıyla da daha konforlu ve sağlıklı yapılar inşa edilecek.

Yine yönetmelikteki güncellemeyle 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4’ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlar, sadece engelli çocuklar için değil tüm çocukların aynı alanda beraber oynayabilecekleri şekilde tasarlanacak. Bu alanlardaki ekipman ve malzemeler engelli kullanımına uygun olacak.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Formları’nda artık elektrikli araç şarj ünitesi, güneş enerji sistemi, rüzgar enerji sistemi, kojenerasyon gibi tesisatların bulunup bulunmadığı bilgisi yer alacak. Böylece kat malikleri ve olası alıcılar yapıda hangi sistemlerin bulunduğu bilgisine belgeler üzerinden vakıf olurken, ilgili idarelerinin de denetimlerinin aksamaması sağlanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ KURULUMUNDA RUHSAT ŞARTI KALKIYOR

Değişiklik ile yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Yeni düzenleme ile site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Ancak elektrikli araç şarj ünitesine hat çekilmesi için uygulama yangın yönetmeliğine de uygun projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması zorunlu olacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj üniteleri kurulumu için proje imza gibi süreçler sadeleştirilmiş olacak.

İnsanların yoğunlukla kullandığı umumi binalarda, toplu yapılarda, OSB’lerde, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, tersanelerde, dinlenme tesislerinde ve toplu yapılarda yapılması zorunlu olan mescitlerin yeterli aydınlatma ve iklim koşullarına göre merkezi sistem veya klima ile iklimlendirmesi yapılmış bir şekilde kolay erişilebilecek yerlere yapılması sağlanacak.

İbadet yeri, sinema, tiyatro, opera, konferans salonu haricinde kalan bütün umumi binalarda yer alan katlar arası boşluklarda ve ayrıca site ve apartmanlarda düşme riski bulunan katlar arası boşluklarda, can güvenliğini teminen; TSE standartlarına uygun olarak güvenlik ağı oluşturulması zorunlu olacak.

RÜZGAR TRİBÜNLERİ KURULUMU STANDARDA KAVUŞACAK

Yönetmelikte, rüzgar türbinlerinin kurulumu ile ilgili esaslara da yeni standartlar getirilecek. Buna göre rüzgar gülünü taşıyan beton kaidenin zemin ve altında kapladığı alan ile rüzgar gülünü taşıyan kulenin yüzey alanının toplamı inşaat alanı olarak hesaplanacak ve yapı ruhsatı harcı bu alan ile metrekare birim bedeli çarpılmak suretiyle belirlenecek

Bina yaşam döngüsüne ait veriler dijital ortama aktarılacak. Üç boyutlu yapı modelleri ile görselleştirilip yönetilmesi sağlanacak. Bu sayede ruhsat ve onay süreçleri dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

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