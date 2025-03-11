Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, Yıldırım Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında “Üreten Kadınlar Paneli” adlı etkinliğinde “Asırlık Dokunuşlar Anadolu Kadınları Defilesi” tüm sanatseverlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Asırlık Dokunuşlar Anadolu Kadınları Defilesi”nde; Beylik Dönemi, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Döneminden günümüze kadar olan kadın giysilerinden esinlenilerek tasarlanmış giysiler yer aldı.