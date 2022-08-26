An Zentrum Bayburt özelidarespor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan yaptığı açıklamada tarftarın dışarda oynadığı maçlara gelmelerini istedi.

Kıymetli Bayburtspor Camiasına

Hepiniz tarafından bilindiği üzere geçtiğimiz sezonki başarılı sezondan sonra görevi bırakmamızın akabinde kulübümüzün içerisinde bulunduğu durum tüm hemşerilerimizi üzmüştür. Bu şehre ve kulübe olan aidiyet duygumuz, bazı şeyleri göz ardı ederek tekrar elimizi taşın altına koyma gerekliliğini doğurmuş olup 1 hafta kadar kısa bir süre önce bu göreve yeniden talip olup sorumluluğu devralmış bulunuyoruz.

Bu 1 haftalık sürede elimizden geldiğince takımımızı kurarak hazırlıklara başlamış bulunuyoruz. Futbol piyasasındaki olağan dışı maliyet artışları sebebiyle çalışmalarımızı ; sırf popülizm olsun diye yüksek maliyetli göz boyamaya yönelik oyuncuları transfer edip borç yüküne girmek yerine , genç,dinamik ve kendini gösterme potansiyeline inandığımız arkadaşlarımızla bu sezonun planlamasını yapmaya başlamış bulunuyoruz. Mevcut kadromuza yeni katılan arkadaşlarımızın dışında transferin son gününe kadar aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız olacağı gibi ayrılacak olan arkadaşlarımızda olacaktır.

Bu sezon planlamamızda öncelikli olarak hedefimiz ligi domino etmekten ziyade; koşan, çabalayan, üzerine giydiği formanın ağırlığını her daim siz değerli taraftarlarımıza hissettirecek bir mücadele vermektir. Henüz yeni birbirini tanımaya çalışan bu çalışkan oyuncu grubumuzun sizlerden gerekli sabrı gördüklerinde bunu başaracak güçte olduğuna da benim inancım tamdır.

Tüm Bayburt spor taraftarlarını ve hemşerilerimizi içerde ve dışarıda oynayacağımız maçlarda yanımızda görmek, desteklerinizi hissetmek bizleri bu yolda yalnız olmadığımıza inandıracak ve bizlere güç verecektir.

Saygı ve selamlarımla

Kulüp Başkanı

Celil Çalışkan