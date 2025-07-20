Celali Aşireti Derneği Başkanı Ahmet Tatar Demir, Eşref Rüya dizisinde aşiret kültürünün yanlış ve olumsuz şekilde yansıtıldığını eleştirerek, kültürel değerlere saygı ve toplumsal birlik çağrısı yaptıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da aşiretlerin tasvir edilme biçimi, Celali Aşireti Derneği Başkanı Ahmet Tatar Demir’in tepkisini çekti. Demir, dizide aşiret kavramının çarpıtılarak başlık parası, töre ve geri kalmışlık gibi olumsuz stereotiplerle sunulduğunu belirterek, yapımcılara ve kamuoyuna kültürel değerlere saygı çağrısında bulundu.

Aşiretin kültürü barış, dayanışma ve toplumsal birlik üzerine kurulu olduğunun altını çizen Demir, "Şiddetin değil, barışın yanındayız. Aşiret; dayanışma, sözünde durma, büyüğe hürmet, küçüğe merhamettir. Dizideki senaryolar, bu değerleri yanlış yansıtarak toplumu yanıltıyor” dedi.

Aşiretlerin devlet ve millete bağlılığını vurgulayan Demir, “Kültürümüze saygı bekliyoruz. Aşiret olmak suç değil, şereftir, sorumluluktur, kimliktir” ifadelerini kullandı.

Mafya övgüsü yapmak için aşiretlerin karalanmasını kabul etmeyeceklerini belirten Demir, aşiretlerin bu toprakların vicdanı olduğunu savundu.