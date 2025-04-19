Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şubesi iş birliğiyle yürütülen “Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları” nın sergisi ve ödül töreni, Sakarya AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, GİV Sakarya Şube Başkanı Baki Demir, protokol üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ziyaretçilerin katılımıyla Şehit Erol Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Tören öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hazırlanan finalist toplam 20 proje, sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin projelerinde çözüm odaklı yaklaşımı, toplumsal farkındalık oluşturma çabası ve teknolojiyi etkin kullanmaları dikkatleri çekti. 20 finalist öğrencinin ortaya koydukları ürünleri tanıttıkları proje sergisi, davetlileri yoğun ilgi gösterdi.

GENÇLERİ VE GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK EDEN KONUŞMALAR YAPILDI

Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık konuşmasında, “Çocuklarımızın üretkenliği, araştırma ve geliştirme konusundaki çabaları bizlere umut veriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu genç beyinlerle hayat buluyor.” diyerek projelerde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, bilgiyle donanmış ama aynı zamanda girişimci ruhu taşıyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada sergilenen projeler, bu hedefin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, girişimciliği anlatan ve memnuniyeti ifade eden konuşma yaparak teşekkür etti.

Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şube Başkanı Baki Demir de girişimciliği verilerle anlattığı açılış konuşmasında sunum yaptı.

Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç ve İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’a günün anısına hediye takdiminin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreni, sahnede toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ÖDÜL KAZANAN GENÇ GİRİŞİMCİ PROJELER:

1. Cevat Ayhan Fen Lisesi – Eymen Çapoğlu / Danışman Öğretmeni: Fatih Küslü

2. Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi – Yunus Emre Şenol / Danışman Öğretmeni: Turhan Turan

3. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Yiğit Emre Palan / Danışman Öğretmeni: Erol Can

4. Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Fatma Zehra Başkan / Danışman Öğretmeni: Yeliz Ceviz

5. Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu – Begüm Bağ / Danışman Öğretmeni: Erkan Çavumirza

Farkındalık Ödülü: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi– Goncagül Havadar / Danışman Öğretmen: Murat Yalçın

Mansiyon Ödülleri: Finalist olarak projeleri sergilenen 20 öğrenciye başarılarından ötürü mansiyon ödülleri verildi.