Çayırova’ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir çalışmanın daha startını verdiklerini duyurdu. Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro Projesi’nin çalışmaları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek birçok çalışmayı ilçeye kazandıran ve Çayırova’ya kimlik kazandıracak projeleri hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde yer alan bir projenin daha startını verdi.

Türkiye’nin her bir köşesinden Çayırova’ya gelen ilçe sakinlerinin kültürlerini yaşatacakları ve hemşehrileriyle bir arada keyifle vakit geçirebilecekleri Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro Projesi’nin hafriyat çalışmaları başladı. Atatürk Mahallesi’nde hafriyat çalışmaları başlanan ve Çağdaşkent Mesire Alanı ile Çayırova Belediyesi Sevince Restoran’a yakın bir lokasyonda bulunan proje alanını ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, devam eden hafriyat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yöresel dernekler ve STK’larla iş birliği halinde, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı, kültür evinde, proje kapsamında amfitiyatro da inşa edilecek ve bu alanda açık hava sinema etkinlikleri, konser ve dernek toplantıları gibi çalışmalar yapılabilecek. Bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere üç kattan oluşacak proje, toplantı salonu, çok amaçlı salon, yöresel etkinlik alanları, sergi alanları, mutfak ve ikram salonu, 2 bin kişilik amfitiyatrosu ve bahçe aktivite alanlarıyla Çayırova’nın geleceğine hizmet edecek.

Çayırova’da kültürlerin yaşatılacağı ve Anadolu’nun zengin coğrafyasının tüm renklerinin yer alacağı Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bir projemize daha başladık. Kültür Evi ve Amfitiyatro Proje’mizin hafriyat çalışmaları devam ediyor. Çayırova’mıza değer katacak bir yatırım daha yolda, hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.