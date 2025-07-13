Millî Eğitim Bakanlığı, proje okullarının belirlenmesine ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı; özel program ve proje okulları, AR-GE birimleri ve danışma kurullarıyla eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, proje okullarının belirlenmesi ve işleyişine dair usul ve esasları düzenledi. Yönetmelik, ulusal ve uluslararası düzeyde proje yürüten resmi örgün eğitim kurumlarının “özel program uygulayan okullar” ve “özel proje uygulayan okullar” olarak iki kategoride tanımlanmasını öngörüyor.

ÖZEL PROGRAM UYGULAYAN OKULLAR

Bu okullar, bilim, teknoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış eğitim programlarıyla öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Müfredat ve öğretim yöntemleri, alanın gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanacak.

Okulların en az 20 derslik, uygun atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, konferans salonu ve pansiyona sahip olması gerekiyor.

Şube başına öğrenci sayısı 24’ü geçmeyecek, her sınıf seviyesinde en fazla 4 şube açılacak. Her şubeden en az 8 öğrenciye bir danışman öğretmen atanacak.

Okullarda AR-GE birimi kurularak eğitim süreçleri veriye dayalı olarak geliştirilecek. Bu birim, okul müdürü liderliğinde 3-6 öğretmenden oluşacak ve fikri mülkiyet ürünlerinin pazarlanmasını sağlayacak. Ayrıca, belediye ve ticaret odası temsilcilerinin katılabileceği danışma kurulları oluşturulacak.

Bu okullara kabul için öğrencilerin, Bakanlık merkezi sınavında yüzde 1’lik başarı diliminde yer alması ve okulun özel sınavında başarılı olması gerekecek.

ÖZEL PROJE UYGULAYAN OKULLAR

Bu okullar, araştırma, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştiren, proje odaklı eğitim modelini benimseyecek. Öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesi ve iş birliğiyle özgün projeler üretmesi hedefleniyor.

Okulların belirlenmesi için il millî eğitim müdürlüklerinde İl Proje Okulu Değerlendirme ve Teklif Komisyonları, Bakanlıkta ise Proje Okulu Tespit Komisyonu kurulacak.

Okullar, her yıl il düzeyinde, iki yılda bir ise Bakanlık tarafından izlenecek ve değerlendirilecek.

Yönetmelikle, özel proje okullarında okul gelişim projeleri hayata geçirilecek. Bu projeler, okul iklimi, etkili öğrenme, yönetim, mesleki gelişim, kapsayıcılık, bireyselleştirilmiş öğrenme, rehberlik, akademik başarı ve sosyal etkinliklerle eğitimin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

PROJE OKULU ŞARTLARI

Bir okulun proje okulu olabilmesi için şu şartlardan en az birini sağlaması gerekiyor:

Sürdürülebilir projeler hazırlama ve uygulama yeterliliği

Okul gelişim projesi taahhüdü

Ulusal/uluslararası özel program veya proje yürütmesi

Kamu/özel sektörle iş birliği içinde projeler geliştirmesi

Bakanlıkça belirlenen sektörel mükemmeliyet merkezi olması

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