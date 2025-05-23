Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde kick boks yapan ve adından başarılarla söz ettiren Sinem Erdoğan ve Feyza Özdemir, Antalya’da düzenlenen WAKO Dünya Kupası’nda kürsüye çıktı. Sinem Erdoğan altın madalyayı boynuna takarken, Feyza Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Spora büyük önem veren ve Çayırova’ya spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları karşılığını vermeye devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında birçok branşta spor yapmaya devam eden Çayırovalı gençler, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyaları toplamayı sürdürüyor. 14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası müsabakasında boy gösteren Çayırovalı sporcular kürsüye çıkmayı başardı. Büyük Bayanlar +70 kg Full Contact kategorisinde yarışan Sinem Erdoğan, altın madalyayı boynuna takarken, Feyza Özdemir ise Genç Bayanlar 70 kg Full Contact kategorisinde dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

“HER KOŞULDA DESTEK OLUYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Kick Boks’ta dünya kupası şampiyonluğu ve dünya kupası ikinciliğinin Çayırova Belediyesi olarak spora verdiği önemin her geçen gün yeni bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi. 9 farklı branşta altyapıya yatırım yapıyor, gençlerimizin her zaman yanında, her koşulda destek olduklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Belediyemiz Eğitim Spor Kulübü sporcuları da bu vizyonun birer temsilcisi olarak göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaya devam ediyor. Kupada Sinem Erdoğan, Büyük Bayanlar +70 kg Full Contact kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Feyza Özdemir ise Genç Bayanlar 70 kg Full Contact kategorisinde dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı" dedi.