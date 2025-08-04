SASKİ, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların etkisi ve dere kenarındaki sosyal hareketlilik ile birlikte yaşanan kirliliğin önüne geçmek için kapsamlı temizlik çalışmalarını başlattı.SAKARYA (İGFA) - 2 kilometrelik alanda devam eden çalışmalar kapsamında dere içerisine biriken çöp, yabani ot kalıntıları ve polenler özel uçlu iş makinesiyle toplanırken bir yandan da kenarlarda uzayan otlar biçiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi’nde kötü koku ve vektör oluşumuna neden olan kirliliğin önüne geçmek için rutin olarak yürüttüğü temizlik işlemlerinin yanı sıra, iş makinalarıyla da detaylı çalışma başlattı.

2 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında su yüzeyinde biriken yosun, polen tabakası ve dere kenarını kullanan vatandaşlar tarafından atılan çöpler özenle toplanıyor.

ISLAH ÇALIŞMALARI VEKTÖR OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Doğal yaşama zarar vermeden sürdürülen temizlik çalışmaları ile suyun nefes almasını engelleyen dere içerisindeki yabani otlar temizlenirken bir yandan da kenarlarda kötü görüntü oluşturan otlar biçiliyor. Derenin doğal akışını engelleyen ıslah çalışmaları bölgedeki vektör oluşumunu da engelleyecek.

DERE KENARININ KONFORLU KULLANIMI İÇİN EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin sembollerinden olan Çark Deresi’ni temiz ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için ıslah çalışması başlattık. Beşköprü ile Bahçelievler mahalleleri arasında kalan 2 kilometrelik güzergâhta yabani otlar, polenler ve insanlar tarafından bırakılan atık maddeleri temizliyoruz. Vatandaşlarımızın yürüyüş yollarını verimli kullanabilmesi ve dere kenarında konforlu vakit geçirebilmesi için ekiplerimiz görev başında. Özellikle doğanın bize verdiklerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çevre kirliliğine karşı daha hassas davranalım” ifadeleri kullanıldı.