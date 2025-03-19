Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların bir araya geldiği 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinlikleri, Bursa’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğin açılışında Bursaspor’un eski başkanı ve BUKSED Yönetim Kurulu Başkanı Recep Günay, Prusa Sanat Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aydemir ve Türkiye Muharip Gaziler Bursa Şubesi temsilcileri yer aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlenen etkinlikte, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Bursa Artvin Vakfı, Artvin Ahıska Dernekleri Konfederasyonu ve Artvinliler Konfederasyonu Başkanı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de hazır bulundu. Ayrıca, Bursa Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu ve Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği temsilcileri de etkinlikte yer alarak, Çanakkale ruhunu yaşatmanın önemine vurgu yaptılar.

Bursa Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Cemile Yılgör’ün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, konuşmacı olarak araştırmacı yazar Mustafa Atmaca, Çanakkale Savaşı’nın tarihsel önemini ve Türk milletinin kahramanlıklarını anlattı. Atmaca, “Çanakkale, zaferin ve direnişin sembolüdür. Bugün burada bulunmak, bu ruhu yaşatmak adına büyük bir onurdur.” dedi.

Etkinlikte ayrıca, Mahmut Cemal Sarı, Ökkeş Karabörk, Gazi Jandarma Albay Hüsnü Zafer Kömürcü gibi sanatçılar tarafından seslendirilen 18 Mart şarkıları, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şair Deniz Ünal ve Ahmet Yücedağ da etkinlikte şiirlerini okudu.