Dijital çağda müşteri deneyimini yönetmek stratejik yetkinlikler gerektiriyor. Müşteri deneyimi yönetiminin yenilikçi çözüm ortağı PCX, dijitalleşen dünyada çağrı merkezi çalışanlarının değişen rolüne dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte çağrı merkezi sektörü köklü bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm, başarılı bir müşteri deneyimi için teknik yetkinliklerin yanı sıra insan odaklı becerilerin de geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

Sektörde yaşanan değişimi yakından takip ettiklerini söyleyen PCX CEO’su Mustafa Murat Gül, çağrı merkezi çalışanlarının çok kanallı iletişim, hızlı problem çözme, empati ve teknolojiye uyum gibi stratejik yetkinliklere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Geliştirdikleri yenilikçi eğitim programları ve teknolojik altyapı çözümleriyle çağrı merkezi çalışanlarının dijital dünyaya entegrasyonunu hızlandırdıklarını belirten Gül, "Böylece iş ortaklarımızın müşteri deneyiminde fark yaratmalarına olanak tanıyarak kendi sektörlerinde rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyoruz” dedi. Günümüzde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte çağrı merkezi çalışanlarının sahip olması gereken yetkinliklerin de yeniden tanımlandığını söyleyen Gül, bu yeni dönemde, çağrı merkezlerinin en önemli odak noktaları arasında müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek ve markalar için kalıcı bir değer oluşturmak için yer aldığını kaydetti.

Geleceğin çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca çağrıları yanıtlayan kişiler değil, aynı zamanda müşterinin marka ile olan ilişkisini yöneten ve sürekli geliştiren uzmanlar olacağına vurgu yapan Gül, bu kapsamda sunulan inovatif çözümlerle müşteri temsilcilerinin daha donanımlı hale gelmesini sağlarken iş ortaklarımızın da kendi sektörlerinde rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olduklarını söyledi. Dijitalleşmenin çağrı merkezleri üzerindeki etkisi her geçen gün artarken bu dönüşüm sürecine liderlik ederek geleceğin çağrı merkezi yetkinliklerini bugünden şekillendirdiklerini kaydeden Gül, "Çünkü dijital dönüşüm, çağrı merkezi sektörünü ve çalışanların rollerini kökten değiştiriyor. Dijital çağda başarılı bir müşteri deneyimi sunmak için çağrı merkezi çalışanlarının teknik yetkinliklerinin yanı sıra insan odaklı becerilerinin de gelişmiş olması gerekiyor. PCX olarak amacımız, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarırken, çalışanlarımızın da bu değişime liderlik etmesini sağlamak” diye konuştu.